VTM News a relayé les propos encourageants des parents de la petite Pia, atteinte d'une maladie génétique rare qui affaiblit les muscles jusqu'au décès du malade.

Il y a quelques semaines, les Belges avaient fait preuve d'un immense élan de générosité afin de permettre aux parents de soigner leur fille à l'aide du Zolgensma, un médicament extrêmement cher.



Aujourd'hui, ils donnent des nouvelles encourageantes de l'état de Pia.

Cette dernière réagit bien au traitement et montre déjà quelques progrès moteurs. Elle commence à retrouver de l'habilité dans les doigts et se tient de mieux en mieux en position assise: "Les muscles détériorés ne pourront jamais se régénérer mais, grâce à la thérapie, Pia parvient maintenant à s'asseoir de manière autonome et à utiliser un fauteuil roulant. Cela lui permettra déjà de mener une vie belle et indépendante", explique sa maman à nos confrères.

Le chemin reste encore long mais la situation actuelle est prometteuse quant au futur de la petite.