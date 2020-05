Avec 14.766 tonnes de poissons et crustacés pêchés en mer par les chalutiers belges, l’année 2018 avait connu un triste record : elle devenait ainsi la pire année du secteur. Jamais auparavant, les poissons ramenés au sein des différents ports belges n’avaient été aussi peu nombreux. On était bien loin des 69.500 tonnes pêchées en 1955, année la plus prolifique en la matière.

Mais l’an dernier, les professionnels belges du secteur n’avaient guère d’espoir d’amélioration. Ils estimaient que la lente agonie du secteur devrait perdure durant de longues années. "Le nombre de poissons pêchés par des chalutiers belges ne devrait pas repartir à la hausse", déplorait l’an dernier, un pêcheur amarré dans le port de Zeebrugge.

Confirmation en 2019, désormais pire année en la matière. Seules 13.659 tonnes de poissons ont été pêchées par des bateaux belges. Soit 7,5 % de moins qu’en 2018.

(...)