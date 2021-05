Dans cet avis de recherche diffusé ce mercredi midi, les forces de l'orde indiquent tout d'abord l'avancée des recherches concernant le militaire.

"Le lundi 17 mai 2021, Jurgen CONINGS, un homme âgé de 46 ans, a quitté au matin son domicile situé à Dilsen-Stokkem. Il s'est rendu à son travail. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Sa voiture a été retrouvée le 18 mai 2021 vers 18h à Niel-bij-As dans un bois situé à proximité de la chaussée de Lanklaar."

Une description physique de l'intéressé est ensuite donnée et la police confirme que le fugitif pourrait être armé. "Jurgen CONINGS mesure environ 1m80 et est de corpulence musclée. Il est chauve et arbore des tatouages, notamment aux bras (au-dessus du coude). Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt de marque Timberland (couleur foncée). Il pourrait être en possession d’armes à feu. En cas d’identification, il est demandé de prévenir sans tarder la police, sans aller au contact avec l’intéressé."

La police invite pour finir l'homme à se rendre immédiatement aux forces de l'ordre. "Il est demandé à Jurgen CONINGS de se rendre au plus vite au commissariat de police le plus proche. Si vous avez vu Jurgen CONINGS ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs."