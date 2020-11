Dans les milieux hospitaliers, on commence doucement à reprendre espoir. Le rythme des contaminations faisait craindre le pire. La semaine écoulée a d’ailleurs été très éprouvante. Mais depuis quelques jours, la pression semble diminuer.

Selon les chiffres livrés ce dimanche par l’Institut de Santé publique Sciensano, le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 6 893. Cela représente une diminution de 5 % par rapport à la semaine précédente. La diminution du nombre de lits occupés par un patient Covid a, de plus, l’air de s’accélérer. Ce nombre s’élevait à 7 405 le mercredi 4 novembre, 7 288 le lendemain, 7 221 le surlendemain et 6 893 le samedi 7 novembre. La baisse s’explique par un ralentissement des admissions et une augmentation des sorties de l’hôpital.

© Sciensano

Cela fait quatre jours à présent qu’il y a davantage de patients qui quittent les unités de soins Covid que de patients qui y entrent. Samedi, les hôpitaux ont ainsi enregistré 495 entrées et 744 sorties. Une évolution qui n’étonne guère dès l’instant où le nombre de contaminations est lui-même en forte diminution (10 512 cette semaine contre 16 142 la semaine précédente).

Des soins intensifs sous tension

Mais la baisse des hospitalisations n’empêche pas, hélas, une hausse des prises en charge dans les unités de soins intensifs (USI). Samedi, on y dénombrait 1 464 patients, soit une hausse de 26 % par rapport à la semaine précédente. S’il y a moins de personnes qui entrent à l’hôpital, les nouvelles admissions concernent donc des soins plus lourds. Cela s’explique sans doute par le fait que le virus frappe à nouveau durement parmi les tranches d’âge plus élevées. Avec, pour corollaire, le fait que le nombre de décès lié au virus est, lui aussi, toujours en hausse.