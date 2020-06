Le chiffre est connu depuis fin mai, grâce aux premiers résultats d’une étude conduite par Sciensano et l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, dont les résultats semblent se confirmer dans le temps : 8,4 % des soignants belges en milieu hospitalier ont développé des anticorps dits "IGG" au SARS-CoV-2, lesquels sont censés rester dans l’organisme - ceux-ci apparaissent un peu plus tardivement que les anticorps dits "IGM", qui apparaissent plus précocement et ont une durée de vie courte.