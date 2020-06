Avec le déconfinement progressif et la réouverture de plus en plus de secteurs, les protocoles deviennent très importants, a fait savoir mercredi Erika Vlieghe, présidente du GEES, le groupe d'experts qui doit permettre à la Belgique de sortir de la crise liée au coronavirus. "Je suis positivement surprise par le sens des responsabilités de beaucoup de gens, mais je suis aussi un peu anxieuse. Parce qu'avec tous les secteurs qui rouvrent, il y aura des protocoles à suivre, et ceux-ci sont importants, tout va dépendre d'eux", a expliqué Erika Vlieghe à la VRT.

"Nous comptons sur le sens de la citoyenneté des gens et sur le sens des responsabilités des secteurs qui rouvrent pour qu'ils mettent en œuvre et respectent ces protocoles. C'est aussi en partie la raison pour laquelle nous n'ouvrons pas tous les secteurs en même temps lundi. Nous voulons rester attentifs à ce qui est un peu plus risqué en termes de transmission, pour voir si tout cela peut être fait en toute sécurité", a-t-elle conclu.