La RTBF a diffusé, ce lundi, dans le JT de 13 heures, un court extrait d’une interview qui sera diffusée vendredi, à 20 h 20, sur La Une dans une émission spéciale : Le temps d’une histoire - Philippe et Mathilde 20 ans déjà. Le 4 décembre, cela fera, en effet, deux décennies que le couple royal s’est dit oui. À la fin d’un documentaire qui devrait durer une heure et demie, le Roi et la Reine reviennent, durant 15 minutes, sur leur rencontre, leurs fiançailles, la cérémonie de mariage, leur couple, la parentalité. Patrick Weber raconte les coulisses de cet entretien, "le tout premier d’un souverain en fonction" selon Danielle Welter, journaliste à la RTBF.