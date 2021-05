Alors que le Codeco devrait décider de nouveaux assouplissements, les experts reviennent sur la situation sanitaire. Si le nombre de patients en soins intensifs a légèrement augmenté, les autres indicateurs poursuivent leur baisse, d'après les chiffres de Sciensano de ce jour.

"Bonne nouvelle, les chiffres et les hospitalisations évoluent favorablement", a commencé Yves van Laethem, "mais petit bémol pas de beaucoup, avec une diminution de 4% sur base hebdomadaire"

Les nouvelles contaminations sont stables avec 3000 nouveaux cas par jour, et cela devrait rester au même niveau dans les jours qui viennent. Il y a plus de cas chez les enfants mais "on teste plus les enfants depuis le retour à école", justifie le porte-parole interfédéral

Le pourcentage de tests positifs a diminué : il est passé de 10% à 6%, "mais de manière idéale il faudrait être en dessous des 4% pour être dans la zone verte", précise Yves van Laethem. Les hospitalisations et les décès diminuent également, un impact de la campagne de vaccination, assure l'expert.