"Les récents chiffres offrent quelques encouragements", a d'emblée précisé le porte-parole interfédéral. Et ce, même si la pression sur les soins intensifs est toujours bien présente. "Depuis trois jours, les contaminations baissent, et cela devrait continuer les prochains jours." Les hospitalisations, elles, augmentent toujours, mais à un rythme moins élevé. L'expert espère que ce soit le signe qu'elles finissent par baisser dans les prochains jours. Par contre, la pression sur les soins intensifs reste très forte, "ce qui est une mauvaise nouvelle". "A ce rythme-là, dans une semaine, on aura atteint les 1000 patients en soins intensifs à l'échelle nationale", prédit le virologue. "Si on fait tous des efforts, on va pouvoir casser cette troisième vague", encourage Steven Van Gucht.





Au vu de la fermeture des écoles, les contaminations ont fortement baissé chez les plus jeunes. Toutefois, comme il tient à le préciser, "vu que les écoles sont fermées, le nombre de tests a baissé dans cette catégorie d'âge." Chez les plus vieux, entre 50-90 ans, les contaminations augmentent encore, mais elles sont en train de s'aplatir.





De façon générale, les contaminations sont en train de baisser dans toutes les régions. "A l'est du pays, on remarque toutefois, une légère augmentation, +2% dans le Limbourg, et +8% à Liège et dans le Luxembourg. Mais dans les prochains jours, ces chiffres devraient baisser également", explique-t-il.

Au niveau des soins intensifs, 60% des patients viennent de Bruxelles, du Hainaut, de Flandre-Orientale et d'Anvers.

Les décès, eux, repartent à la hausse. "Mais c'est dû à la hausse des hospitalisations", précise l'expert Covid.