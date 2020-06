Voilà deux semaines, alors qu’elle se remettait à peine d’un cancer du sein, Akimana a ressenti des douleurs autour des cicatrices résultant de son opération chirurgicale et a donc voulu s’assurer que tout allait bien. Mais crise du Covid oblige, elle n’a pas pu aller consulter (c’est désormais possible dans de nombreux hôpitaux à de strictes conditions de distanciation), et a dû s’en remettre à un échange de mails et de photos de ses cicatrices pour obtenir un avis médical. "J’ai essayé d’expliquer du mieux que je pouvais ce que je ressentais, mais il fallait vraiment faire cette photo pour être sûre que tout allait bien et éventuellement prendre formellement rendez-vous."

Si ce type de "service" non facturé de la part des médecins existe depuis longtemps de façon informelle, la télémédecine a fait ces dernières semaines une entrée fracassante dans la vie de nombreux patients, souffrant de maladies chroniques ou non, qui ont dû s’en remettre à un échange téléphonique ou vidéo pour en savoir plus sur leur état de santé.