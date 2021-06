La Wallonie est plus proche que jamais d'atteindre le seuil tant espéré des 70% de population vaccinée, synonyme selon certains experts d'immunité collective.



En effet, ce jeudi matin, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) a déclaré sur Twitter que 70,5% des wallons de plus de 18 ans ont été vaccinés ou ont pris rendez-vous pour une injection. Un cap hautement important, qui a de quoi satisfaire la socialiste, en partie responsable de la campagne de vaccination. "Le genre de tweet qui s’écrit avec émotion", a-t-elle précisé, visiblement ravie.





Selon les derniers chiffres officiels révélés par Sciensano, 59% des Wallons ont pour l'heure reçu une première dose, et 29% d'entre eux sont entièrement vaccinés. Un pourcentage identique à celui de la Flandre. Bruxelles est en revanche un peu à la traîne: seuls 43% des plus de 18 ans ont reçu une première dose, et 25% d'entre eux sont entièrement protégés.