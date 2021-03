Dans un communiqué intitulé "La vaccination tourne au cauchemar" diffusé ce jeudi après-midi, Claude Eerdekens explique que de nombreux Andennais, les plus âgés, ont reçu un avis officiel pour se présenter à Huy ou Namur pour se faire vacciner, alors qu'un centre de vaccination doit ouvrir ses portes à Andenne. Mais l'ouverture de celui-ci prend du temps et, selon les mots du bourgmestre, "dépend d’un recrutement et de toute une bureaucratie à la soviétique qui rappelle l’époque communiste d’avant la chute du Mur de Berlin". A l'en croire, personne ne sait pour le moment quand le centre ouvrira ses portes.

Pour pallier la situation, les personnes à risque habitant Andenne sont donc invitées à aller se faire vacciner dans les communes avoisinantes de Huy et Namur. Mais visiblement, cela pose problème. "Ne voilà-t-il pas que nous apprenons, au niveau de la Ville, que des Andennais sont refoulés par le centre de vaccination de Huy qui les invite à aller se faire vacciner à Andenne, c’est-à-dire aux calendes grecques…", écrit Claude Eerdekens, agacé. Pour lui, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et la situation pourrait même l'amener à porter plainte. "Très clairement, si un seul Andennais se voit encore refuser l’accès au centre de vaccination de Huy et/ou de Namur et s’il devait apparaître qu’une personne refoulée ces derniers jours ou dans le futur devait décéder parce qu’entre-temps, il aurait contracté la Covid-19 en ne pouvant être vacciné, la Ville d’Andenne, aux côtés de la famille, se constituera partie civile devant un juge d’instruction du chef de non-assistance à personne en danger et d’homicide volontaire", annonce le bourgmestre.

La situation est inadmissible, note encore le socialiste, qui parle d'ailleurs de "scandale". "Un de plus qui s’ajoute à tous les autres et qui fait que la Belgique peut avoir le mérite d’être dans la course à la vaccination le 'maillot jaune' du parfait baudet de course", conclut-il.