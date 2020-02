L'Université libre de Bruxelles (VUB) décernera le 18 mars prochain, à l'occasion de son 50e anniversaire, des doctorats d'honneur à une série de personnalités de divers horizons et au Théâtre royal de la Monnaie, a-t-elle annoncé jeudi.

Les nouveaux lauréats "proviennent des secteurs les plus divers, mais ils ont une chose en commun: ils unissent. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, des gens qui tendent la main à l'autre", a expliqué la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, dans un communiqué.

L'un des nouveaux docteurs honoris causa sera Pierre Kompany, le père du footballeur Vincent Kompany et le premier bourgmestre noir de l'histoire de Belgique, à Ganshoren.

Il sera accompagné par Ann Druyan, une journaliste, écrivaine, conférencière, réalisatrice et productrice américaine, dernière épouse et veuve de l'astronome et écrivain Carl Sagan. Elle est également impliquée dans des projets de vulgarisation scientifique. Elle est notamment coauteur de la série documentaire Cosmos produite par le National Geographic.

Un autre lauréat sera l'artiste sud-africain William Kentridge, connu pour ses films d'animation et dont le père, Sidney, a été l'avocat de l'ancien président et prix Nobel de la paix Nelson Mandela.

Deux amis que tout opposait au départ - l'avocat bruxellois, président de l'Union des déportés juifs en Belgique et échappé du célèbre "20e convoi" attaqué par des résistants en avril 1943, Simon Gronowski, et Koenraad Tinel dont une partie de la famille était nazie - se verront également récompensés.

Les deux derniers docteurs honoris causa sont deux scientifiques: un chercheur de l'Université de Californie, Antoni Ribas, et le professeur d'immunologie à l'Université catholique de Louvain Thierry Boon. Tous deux font autorité en matière d'immunothérapie appliquée à la lutte contre le cancer.