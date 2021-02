Pour rappel, 24h après son inauguration, le plus grand centre de vaccination du pays, situé au Palais 1 du Heysel, avait dû fermer ses portes. En cause? Un couac informatique, comme l'expliquait le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron sur LN24. "Ce blocage informatique a fait que les e-mails, les SMS et les convocations papiers qui auraient dû partir ne sont pas partis et sont restés coincés dans la machine."

Finalement, le problème a pu être résolu. Pour le centre du Heysel, les 3000 premières convocations ont été envoyées début d'après-midi. Le centre rouvrira donc ses portes dès ce jeudi.