Christiane, 73 ans, sort de son agence rue De Wand à Laeken (Bruxelles), dépitée. "J’ai commandé une nouvelle carte Visa, je devais l’activer par SMS mais je ne savais pas le faire. Je suis donc allée à la banque pour qu’on m’aide."

Et de poursuivre : "Cela devient de plus en plus compliqué de faire mes opérations bancaires. Je n’ai pas Internet. J’ai un ami qui a un ordinateur et qui m’aide mais ce n’est pas l’idéal."