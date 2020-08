Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano, entre le 21 et le 27 août, la moyenne des contaminations a baissé de 14% par rapport à la période de sept jour précédente. Elle s'élève maintenant à 430 nouveaux cas quotidiens. Les hospitalisations (-33%) et les décès (-53%) connaissent également la même tendance.

Remplacé durant plusieurs semaines par Frédérique Jacobs, Yves van Laethem est de retour de vacances et a repris son rôle de porte-parole interfédérale.

Il a tout d'abord confirmé cette diminution généralisée sur l'ensemble du territoire mis à part pour le Brabant flamand (+ 41 cas par jour) et le Brabant wallon (+15) qui connaissent une légère hausse en termes de chiffres absolus.

Il est également revenu sur la réduction relativement importante des décès cette semaine: "Il s'agit là probablement d'une conjonction de l'infection Covid avec la vague de chaleur".

Le virologue a ensuite abordé la suite de la stratégie à court terme concernant le coronavirus: "Comme nous le savons, nous allons devoir vivre encore plusieurs mois avec ce virus. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre le contrôle de l'épidémie et en même temps le retour à une vie sociale et économique qui soit à un niveau satisfaisant."

Des mesures rapides et efficaces



Grâce à des données de l'Université d'Anvers et de l'Université de Hasselt, Yves van Laethem a tenu à illustrer les situations sanitaires qu'auraient pu connaître Anvers et Bruxelles si aucune mesure n'avaient été prise lors du regain de l'épidémie en juillet.

© Capture Conférence de presse Anvers

"La courbe se casse totalement. Au lieu de suivre son cours exponentiel qui nous aurait amené à plus de 700 contaminations quotidiennes au environ du 9 août, on assiste à un aplatissement de cette courbe pour rester en dessous de 300 cas par jour", explique-t-il. "Ces mesures et leur respect ont donc permis que cette vaguelette ne devienne pas une deuxième vague".

Par ailleurs, il avertit sur la double vigilance qu'il faudra faire preuve avec la rentrée scolaire couplée à de nouveaux retours de vacances. Ces deux facteurs pourraient en effet entraîner une nouvelle reprise de la pandémie en Belgique.