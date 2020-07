Une réunion du Conseil national de sécurité (CNS) destinée à prendre de nouvelles mesures afin d'éviter l'aggravation de la situation sanitaire en plein rebond de la pandémie de coronavirus a débuté jeudi matin au Palais d'Egmont à Bruxelles, réunissant les principaux ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et les experts.

"On va discuter de mesures qui doivent rappeler la vigilance, la prudence dont nous devons faire preuve parce qu'il y a manifestement un certain nombre de personnes qui n'ont pas compris que pour éviter une deuxième vague (....) il faut respecter strictement les comportements qui ont été désignés comme des règles", a affirmé à son arrivée le ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme (MR).

Son collègue du Budget et vice-Premier ministre MR, David Clarival, a pour sa part affirmé que le CNS donnerait "plus de pouvoirs aux bourgmestres pour qu'ils puissent agir localement" en fonction des situations locales - le rebond de la pandémie constaté ces derniers jours étant parfois limités à certaines communes ou communautés.