Quelles mesures sont sur la table ?

La question des déplacements des Belges sera évoquée lors de la réunion. Si pour le moment, les déplacements dans l'espace public sont interdits entre minuit et 5h sur l'ensemble du territoire (entre 22h et 6h pour la Wallonie, et la Région de Bruxelles-Capitale), ceux-ci pourraient être encore plus restreints à l'issue de ce comité. Seuls les déplacements essentiels pourraient être autorisés.