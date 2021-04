Selon Pedro Facon, l'intention demeure de ramener physiquement les élèves à l'école à partir du 19 avril. Ce n'est que pour les deuxième et troisième cycles de l'enseignement secondaire que l'on discute encore de la question de savoir si des cours en ligne à mi-temps devraient être dispensés. Les magasins pourraient rouvrir complètement après une pause de Pâques d'un mois, le 26 avril. Coiffeurs et salons de beauté également. Selon le commissaire Corona, cette succession d'assouplissements rend difficile le redémarrage des cafés et restaurants le 1er mai. «Sur le plan épidémiologique, nous devrions inclure une période de repos de trois semaines après la mise en œuvre des mesures d'assouplissement afin de pouvoir estimer leur impact», dit-il. Rouvrir l'Horeca le 1er mai par conséquent est trop tôt à ses yeux, il vaut mieux attendre à la mi-mai." En tant que commissaire coronavirus, Pedro Facon demande donc aux décideurs politiques d'avancer avec prudence.

Le commissaire Corona, Pedro Facon, conseillera mercredi au comité de consultation de rouvrir les cafés et les restaurants au plus tôt à la mi-mai. Jusqu'à présent, on s'attendait à ce que sortir dîner ou prendre un verre soit à nouveau possible le 1er mai. "Nous ferions mieux de ne pas aller trop vite ", a déclaré Facon lors d'un entretien avec De Tijd samedi.