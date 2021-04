Le concept de "bulle sociale" a-t-il fait son temps en Belgique ? Société Alice Dive

© Shutterstock Sauf si on habite tous ensemble, ces grandes tablées rassemblant famille et amis sont un lointain souvenir… pour une partie des Belges.

Le royaume de Belgique est, avec celui de Grande-Bretagne, le pays européen qui a le plus expérimenté le concept de "bulle sociale" depuis le début de la crise sanitaire. Dès le 13 mars 2020, le Conseil national de sécurité (CNS) piloté par la Première ministre de l’époque, Sophie Wilmès (MR), instituait en effet cette notion de "bulle de contacts rapprochés" dans la sphère privée (à domicile et dans les restaurants). Au gré de l’évolution des chiffres de l’épidémie, cette bulle de contacts sociaux tolérés par foyer a été revue et corrigée à maintes reprises. Au risque, on le sait, de générer un flou intempestif dans l’esprit des Belges.