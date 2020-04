Plusieurs temps forts des différents cultes tombent durant le confinement, ce qui oblige les pratiquants à s'adapter.

Israël a imposé, cette semaine, le bouclage des villes en raison de Pessah, la Pâque juive qui a débuté le 8 avril pour une durée de huit jours.

À Anvers, la communauté juive (25 000 membres environ) compte entre 15 000 et 20 000 orthodoxes. Au début de la crise, on redoutait le pire. Des membres de la communauté ultraorthodoxe y auraient été durement touchés par le coronavirus. Les rabbins anversois ont tout fait pour encourager les fidèles à s’en tenir au Pessah confiné. On a entendu dire que certains préfèrent payer une amende que de ne pas fêter Pessah en famille, une tradition sacrée.