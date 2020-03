L'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) indique lundi que "les personnes atteintes du Covid-19 (diagnostiquées par le test d'un laboratoire) qui travaillent dans le secteur des soins de santé" où, en outre, elles couraient "un risque nettement accru d'être infectées par le virus", peuvent prétendre à une indemnisation pour maladie professionnelle.

Cela concerne les prestataires de services d'ambulance impliqués dans le transport de patients atteints par le nouveau coronavirus, le personnel travaillant dans les hôpitaux (urgence et soins intensifs, services des maladies pulmonaires et infectieuses ou tout autre service où sont admis les patients atteints de Covid-19, ainsi que le personnel qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints par le coronavirus) et "le personnel travaillant dans d'autres services et institutions de soins où un foyer de Covid-19 s'est déclaré (deux cas ou plus regroupés)".

Cela vaut pour toutes les personnes qui travaillent dans ces services: médical, paramédical, logistique et de nettoyage "et pour lesquelles l'infection peut être liée à leur activité professionnelle". Le régime s'applique également aux élèves et aux étudiants en stage. Pour le personnel qui n'entre pas dans une des catégories, leur contamination peut tout de même être reconnue comme maladie professionnelle, si elle "peut être liée à un contact professionnel documenté avec un patient atteint de Covid-19".

Les personnes qui remplissent les conditions doivent introduire une demande d'indemnisation auprès de Fedris, qui assure les travailleurs du secteur privé, des stagiaires et des administrations provinciales et locales (provinces, villes, communes, CPAS, intercommunales) contre les maladies professionnelles. "Les membres du personnel des autres autorités publiques (administration fédérale, Régions, Communautés) ne sont pas assurés par Fedris. Ils doivent soumettre leur demande à leur employeur (administration) selon la procédure en vigueur", précise l'agence publique.

Pour introduire une demande d'indemnisation, le personnel soignant devra préciser la nature de son activité professionnelle, l'évolution de sa maladie, les résultats de laboratoire prouvant son infection ainsi que la durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin. L'incapacité de travail doit toujours être déclarée auprès de l'employeur et de la mutualité, rappelle Fedris. Les informations sur la procédure, les formulaires à utiliser et les indemnités sont disponibles sur le site internet de Fedris.