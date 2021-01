Le décret qui prévoit le couvre-feu wallon, effectif de 22 h à 5 h du matin en Wallonie, arrivera à échéance ce vendredi 15 janvier.

Pour rappel, la norme fédérale ne prévoit qu’un couvre-feu à partir de minuit, mais le gouvernement wallon avait choisi de se montrer plus strict en raison d’un nombre de contaminations et d’hospitalisations alors plus important.

Elio Di Rupo et ses ministres se réuniront cette semaine pour décider de prolonger ou de modifier la règle actuellement en vigueur.

Selon nos confrères de la Dernière Heure, le gouvernement wallon prolongera cette semaine le couvre-feu pour plusieurs semaines. Il restera bien fixé à 22 h en raison de la situation sanitaire toujours préoccupante. La décision sera officialisée avant ce vendredi.