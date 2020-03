"On n'est pas protégé nous. Mais on sera là pour vous !" Ce policier est sur le front depuis tant de jours qu'il n'arrive même plus à les compter. Et pourtant, c'est sans masque qu'il intervient de jour comme de nuit à Bruxelles alors qu'il est demandé à la population de rester à la maison. Mais il sait que ce n'est que le début. La période la plus critique, il s'y prépare. On lui a demandé, comme à ses collègues, de se tenir prêt. Des policiers prêts à intervenir dans les hôpitaux de la capitale, en cas d'incidents. Des incidents que craignent les autorités si la situation venait à s'aggraver comme en Italie.