L’image est un peu forte. Mais toute la Belgique retient son souffle dans l’attente de la prochaine réunion du Conseil national de sécurité (CNS), prévue ce vendredi. On devrait en apprendre plus sur la mise en œuvre effective et progressive du plan de déconfinement à partir du 4 mai.

Les mesures d’isolement et de distanciation sociale annoncées mi-mars par les autorités politiques ont été pour le moins soudaines pour une grande partie de la population. Le choc absorbé - l’Homme ayant cette faculté d’adaptation -, les citoyens ont rapidement assimilé les règles de confinement, opérant un changement radical dans leur mode de vie, privée, professionnelle, relationnelle, etc. Mais qu’en sera-t-il du déconfinement ?