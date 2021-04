Les médecins généralistes sont les acteurs de la pandémie en qui les citoyens ont le plus confiance, selon le baromètre de la motivation publié en février par l’Université de Gand, l’UCLouvain et l’ULB. Résultat : les généralistes croulent sous les questions et doutes de leurs patients. Comment supporter cette pression ? Nous avons interrogé le docteur Nicolas Raevens, dont le cabinet se situe à Floreffe. Interview.