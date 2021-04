“Le fait que l’on promette des assouplissements et qu’ensuite on douche les espoirs, ça tue la motivation” SociétéInterview Stéphane Tassin

© Isopix

Olivier Klein souhaiterait que les décideurs politiques soient "plus attentifs à l’aspect psychologique". "Nous menons la plus grande expérience comportementale et il est dommage qu’il n’y ait qu’un seul psychologue au sein du Gems (groupe d’experts qui conseille le gouvernement). Il est très étonnant que l’on écoute si peu les spécialistes du comportement dans cette crise. On écoute des épidémiologistes parler de psychologie alors que l’inverse n’est pas vrai. Je ne me le permettrais pas d’ailleurs."