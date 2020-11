Le Centre Antipoisons français a mis en garde les consommateurs ce mercredi face au gel hydroalcoolique très utilisé en cette période de pandémie pour désinfecter les mains. " Plusieurs ophtalmologues de différents hôpitaux nous ont contacté pour signaler des cas d'enfants qui ont subi de graves lésions oculaires après avoir été accidentellement exposés au gel hydroalcoolique", explique-t-il. De fait, le gel peut s'avérer très dangereux puisqu'il contient au moins 70% d'alcool. En contact ave l'oeil, il peut donc provoquer irritations, douleurs et même troubles de la vision. Dans des cas extrêmes, un traitement chirurgical peut même être nécessaire.

Depuis le début de la crise de coronavirus, le Centre a reçu plus de 1.225 appels et dans 55% des cas, ces incidents impliquaient des enfants. Rien d'étonnant à cela, selon le directeur général adjoint du Centre Antipoisons. "Les distributeurs sont souvent placés à une hauteur telle que l'alcool peut facilement et directement atteindre leurs yeux. Nous recommandons donc de faire très attention aux enfants lors de l'utilisation du distributeur", a-t-il expliqué.

En cas d'éclaboussures de gel dans les yeux, il est vivement conseillé de rincer ces derniers à l'eau tiède durant 15 mi au minimum et de se rendre chez son médecin dans le cas où l'irritation perdurerait.