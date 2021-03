Ce n’est un secret pour personne, les discussions entre syndicats et patronat à propos de l’accord interprofessionnel - le fameux AIP - devenaient de moins en moins audibles. Elles étaient même devenues quasi inexistantes.

Ce mercredi, CSC et FGTB ont quitté la table des négociations et annoncé la tenue d’une grève nationale le 29 mars dans le secteur privé. Les syndicats ont évoqué une "large journée d’actions assorties de grèves dans diverses entreprises et organisations du pays".