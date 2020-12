© BELGA et REPORTERS

La vidéo à but humoristique met en scène l'infectiologue du CHU Saint-Pierre qui reviendrait sur l'année écoulée: Koen Geens, Maggie De Block, Georges-Louis Bouchez... Tous les grands acteurs qui ont fait 2020 sont présents et permettent de se remémorer, avec un regard plus léger, les différents évènements qui ont rythmé ces 358 derniers jours.