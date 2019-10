Dimanche, le temps sera variable et assez doux avec des maxima compris entre 19° et 24°, annoncé l'Institut royal de météorologie (IRM).

Quelques averses seront possibles en matinée. Ensuite le temps deviendra temporairement plus sec et parfois même assez ensoleillé. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la Côte et une zone de pluie et d'averses atteindra la moitié ouest du pays. Le vent de sud sera modéré à assez fort, virant progressivement au sud à sud-ouest. Dimanche soir et dans la nuit, le ciel sera très nuageux avec parfois un peu de pluie. Le temps deviendra parfois brumeux en seconde partie de nuit, avec un risque de brouillard au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 10° et 14° sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest, devenant ensuite faible de directions variées.

Lundi, un temps doux persistera avec encore des périodes de pluie surtout en matinée.