La complexité ne peut justifier le renoncement, si l’on en croit le discours prononcé par le Roi, ce samedi, à l’occasion de la Fête nationale (le 21 juillet).

Les élections générales du 26 mai ont donné à la Belgique une carte politique plus éclatée que jamais. “Je me rends compte des contraintes dans lesquelles nos dirigeants politiques doivent travailler”, concède Philippe.

L’éparpillement des voix a considérablement affaibli les partis de gouvernement, singulièrement les familles traditionnelles (socialiste, libérale et centriste), au profit des extrêmes – gauche et droite – et des écologistes. Si l’on y ajoute les exclusives lancées entre partis avant et après les élections, on comprend que la constitution de majorités à tous les niveaux de pouvoir peut relever de la gageure.

Pas de temps à perdre

Qu’à cela ne tienne. Le Roi voit surtout dans le vote des citoyens l’expression de leurs préoccupations : emploi, climat, précarité, migration…

“Les défis sont tels qu’il faut les relever sans tarder, avec courage et détermination.” En filigrane, ils appellent les partis à mettre leurs rancœurs de côté et à constituer dans les meilleurs délais des gouvernements capables de faire face à ces enjeux (les Régions wallonne et flamande, ainsi que le fédéral n’ont toujours pas de gouvernement).

Les politiques trouveront peut-être de l’inspiration auprès de leurs citoyens, note Philippe. Régulièrement, dans ses discours, il loue les personnes qui s’engagent dans des projets pour tenter d’affronter et résoudre les problèmes, plutôt que de se contenter de les dénoncer.

“Notre pays regorge de talents et d’énergie. Les bonnes volontés et les idées ne manquent pas”, dit-il en forme d’encouragement au dialogue et au compromis. Dont il souligne les effets vertueux : “Les grands projets mobilisateurs naissent dans le dialogue et se réalisent dans la coopération.”

Des exemples made in Belgium

Politiquement, le Roi l’a reconnu, les négociations gouvernementales seront difficiles à faire aboutir tant les programmes des partis semblent peu conciliables, à commencer par ceux des deux plus grandes formations, le PS et la N-VA. Mais il insiste : “Utilisons l’immense potentiel du dialogue ouvert et vrai.” Au-delà des clivages politiques et communautaires.

Il cite les exemples de deux jeunes régisseurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui sont en train de tourner à Hollywood, ainsi que du pavillon belge primé à la Biennale de Venise “qui est le fruit d’une belle coopération entre les différentes communautés du pays”.

Le Roi profite souvent de la Fête nationale pour mettre en exergue un trait signifiant de l’identité belge. Cette année-ci, il souligne que “notre diversité et notre complémentarité sont notre force. […] Peut-être que nous n’en avons pas suffisamment conscience. C’est pourtant notre nature profonde. Cela doit être notre fierté.”

À nouveau, il est difficile de ne pas y voir un encouragement au monde politique. Et il ose même : “De tout ceci peut naître une ambition nouvelle pour notre pays.”