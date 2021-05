Ce 27 mai, 491 personnes sont hospitalisées aux soins intensifs pour cause de Covid-19, selon les tout derniers chiffres compilés par le SPF Santé ce midi. La Belgique repasse donc sous le cap des 500 patients en unités de soins intensifs (USI). C’était l’une des conditions fixées par le Comité de concertation pour pouvoir mettre en œuvre le plan été à partir du 9 juin. L’autre condition, c’est que 80 % des personnes avec comorbidités aient reçu au moins une dose de vaccin. Au dernier relevé, effectué le 26 mai, on est à 74,9 %.

Pour rappel, le plan été prévoit notamment d’augmenter à quatre le nombre de personnes que l’on peut accueillir chez soi, à l’intérieur ; de permettre à l’Horeca d’accueillir des clients à l’intérieur et non plus seulement en terrasse ; d’autoriser la culture et le secteur événementiel à accueillir 200 personnes à l'intérieur (ou 75% de la capacité de la salle) et jusqu'à 400 à l'extérieur ;…