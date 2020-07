Le comité de concertation, rassemblant le fédéral et les entités fédérées, a tranché: les Belges qui reviennent de zones à risques devront se soumettre à des mesures strictes . Pour éviter un rebond épidémique, les autorités ont décidé de répartir les destinations européennes par couleur. Il y aura ainsi des zones rouges, orange et vertes. Pour ce qui est des régions arborant la couleur verte, aucune restriction n'a été retenue. Les Belges pourront donc y voyager sans encombre. En ce qui concerne les zones orange, la Belgique y déconseillera fortement les voyages. Les citoyens qui s'y rendront malgré tout seront invités à se soumettre à un test et à se placer en quarantaine. Enfin, les zones rouges sont, quant à elles, formellement interdites aux Belges. Ceux qui en reviendront devront obligatoirement se faire tester et se mettre en quarantaine.