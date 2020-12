GEMS est le nom du successeur du GEES, le "Groupe d'experts en charge de la stratégie de sortie" qui a connu son épilogue cet été. "Ce nom n'était plus représentatif", explique l'infectiologue Erika Vlieghe, présidente du GEES et désormais du nouveau groupe d'experts. "Nous conseillons non seulement sur la stratégie de sortie mais également sur toutes les mesures de gestion de la crise. Nous avions également besoin d'un acronyme plus facile à retenir".

Le groupe de scientifiques médicaux, de chercheurs et de représentants des services de santé est, selon Erika Vlieghe, pleinement engagé dans l'élaboration de recommandations. "Les nouveaux chiffres de contamination sont inquiétants, mais je ne veux pas encore anticiper à propos d'éventuelles mesures".