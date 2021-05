Dix-huit heures de boulot par jour, comme depuis le début de la crise sanitaire, à ceci près que depuis qu’il a repris le poste d’Yvon Englert, le nouveau Monsieur Covid wallon Lambert Stamatakis doit en plus gérer les relations avec les bourgmestres, les gouverneurs, les médias, etc. Une situation qui ne semble pas le perturber plus que cela. "J’ai été urgentiste toute ma vie, donc je sais gérer ce genre de situation. Ceci est juste une petite couche en plus."