Tian Bao, le premier panda géant à être né à Pairi Daiza, a bien grandi. Il a fêté ses 4 ans ce mardi.

Pour l'occasion, le parc animalier avait mis les petits plats dans les grands. "Il a eu droit à tout ce qu'il adore : de délicieux bambous, du panda cake, des brochettes de carottes et un gâteau de glace aux carottes", a expliqué le parc dans un post facebook.

Un anniversaire qui signifie aussi que Tian Bao devra bientôt faire ses adieux à la Belgique. "Selon nos accords avec la Chine, dans le cadre du programme de sauvetage des pandas géants, maintenant qu'il a 4 ans, Tian Bao peut envisager de quitter Pairi Daiza. (...) Notre grand chéri devra probablement quitter le Jardin après les vacances de Noël."

Les accords entre la Chine et Pairi Daiza prévoyaient en effet que les bébés du couple de pandas géants Hao Hao et Xing Hui devraient être renvoyés en Chine dès qu'ils auraient atteint l'âge de 4 ans.

Heureusement, les visiteurs du parc animalier pourront toujours admirer les jumeaux Bao Di et Bao Mei, nés en août 2019, pendant encore au moins trois ans. Hao Hao et Xing Hui, eux, resteront dans le parc jusqu'en 2029.

Si ces séparations sont un déchirement, elles sont surtout la preuve que les "efforts de conservation menés par la Chine et ses partenaires depuis 30 ans commencent à porter leurs fruits. Dans les années 80, on dénombrait 1.200 pandas géants dans la Nature et actuellement ils sont plus de 1.800. Il faut poursuivre nos efforts et continuer à protéger cette espèce", conclut Pairi Daiza.