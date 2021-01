Le Parlement flamand honore deux "indésirables" et provoque le malaise Société Jacques Hermans

© BELGA

Un coup de poignard dans le dos des victimes de l’Holocauste." C’est ainsi que l’organisation Forum der Joodse Organisaties (FJO) qualifie la présence de deux sympathisants nazis, August Borms et Staf De Clercq, dans l’édition spéciale de Newsweek consacrée aux 50 ans du Parlement flamand. Hans Knoop, le porte-parole du FJO, se dit outré, scandalisé même : " C’est une honte pour la Flandre de constater que dans ce numéro spécial, onéreux et tiré à 20 000 exemplaires, ces deux collaborateurs aient été ainsi mis en exergue et présentés comme des ‘Vlaamsche koppen’ qui ont contribué à l’émancipation du peuple flamand et de sa langue. Leur passé nazi n’est-il qu’un détail de l’Histoire ?", se demande notre interlocuteur.