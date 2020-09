Le tourisme a eu le vent en poupe en Wallonie cet été. Les restrictions au niveau des voyages ont permis à une majorité de professionnels du secteur de faire le plein malgré les mesures sanitaires. Une manière d’éponger un peu les pertes liées à la fermeture forcée durant le confinement, mais cela ne sauvera pas tout le monde.

Et si plusieurs plans d’aides ont été activés ces derniers mois pour aider le secteur à coups de millions d’euros, la fin de l’été ne sonne pas la fin des aides. Ce sont donc 5 millions d’euros qui viennent d’être débloqués pour mettre en place un système de pass touristique. Il s’agit d’un chèque de 80 euros par ménage à demander à partir du 5 octobre prochain. Il sera utilisable un mois après son activation dans plus de 400 hébergements et attractions en Wallonie, dont Pairi Daiza, Walibi ou encore les Grottes de Han. “Nous espérons un effet boule de neige dans les semaines à venir pour travailler avec la majorité des 2.800 opérateurs de la région wallonne”, indiquent les responsables du projet.

Au niveau pratique, ce sont donc 60.000 pass qui seront délivrés. Ils ne seront évidemment pas cumulable pour une famille qui n’aura droit qu’à un seul pass. Pour se le procurer, il suffit de se connecter sur le site visitwallonia.be et de remplir un formulaire. Après cela, un QR code sera envoyé dans les 48 heures et devra être utilisé dans le mois qui suit. “Nous mettrons à disposition 20.000 pass par mois entre le 5 octobre et le 31 décembre. Si les 20.000 pass sont épuisés en une journée, il faudra donc attendre un mois pour en demander à nouveau.”

En plus des 80 euros généreusement offerts, ce pass à l’avantage de fonctionner avec un système de crédit. Il peut donc être utilisé à plusieurs endroits, par exemple dans un musée ou l’entrée est à 10 euros et pour deux entrées dans un parc d’attractions à 35 euros. Attention tout de même à ne pas dépasser le mois de validité qui se base sur la date d’émission du pass. “Le délai est court car le but de cette aide est de soutenir les saisons d’automne et d’hiver du secteur”, rappelle la ministre Valérie De Bue.

Et si plusieurs familles désirent partir ensemble et utiliser leurs bons pour le même logement, c’est possible aussi. “Les prestataires encodent le paiement via une application et reçoivent l’argent quelques jours plus tard.”

A noter également que ce pass est accessible aux Wallons, évidemment, mais aussi aux Bruxellois, Flamands ainsi que tous les étrangers résidant sur le territoire belge.