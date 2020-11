Emile Collin a expliqué via le réseau social Facebook que son fils était touché par le coronavirus. Le petit enfant semble même très durement atteint par la maladie puisqu'il aurait contracté le virus il y a plus d'un mois maintenant et il se trouve depuis samedi aux soins intensifs.

"Il se bat depuis plusieurs jours contre une hyper-réaction à ce foutu virus qu'il aurait contracté il y a 1 mois" explique Emile Collin qui veut, au travers sa publication Facebook, faire prendre conscience à la population que le virus est dangereux et qu'il peut toucher n'importe qui. " S'il vous plaît, prenez soin de vous, protégez vous et protégez les autres. Ce virus s'attaque à tous même aux enfants."