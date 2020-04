Le rendez-vous de ce mercredi laissait entrevoir une éclaircie dans un ciel qui demeure toutefois encore sombre. Et pour cause : la Belgique a dépassé la barre des 6 000 morts, avec un total de 6 262 décès depuis le début de l’épidémie. Au cours des dernières 24 heures, la Belgique a enregistré 266 nouveaux décès, soit près de 100 de plus que mardi. 87 décès ont eu lieu à l’hôpital et 178 en maison de repos. Cette augmentation a de quoi impressionner, d’autant que l’on soulignait mardi être passé sous la barre de 200 décès quotidiens, et marquait ainsi une première depuis le 18 mars. Le SPF Santé publique se veut pourtant rassurant et confirme la tendance à la baisse. "Il est important de mentionner que beaucoup de décès datent d’il y a plusieurs jours, voire une semaine. Cela explique pourquoi nous avons encore beaucoup de décès", précise Steven Van Gucht, le porte-parole du centre de crise. Les hospitalisations accusent une faible augmentation, avec 263 nouvelles entrées sur l’ensemble du territoire belge. Pas moins de 432 patients ont pu quitter l’hôpital. Une tendance qui repart ainsi à la hausse, par rapport à la fin de la semaine dernière. Le total des patients hospitalisés s’élève à 4 765, soit 231 de moins que mardi. La baisse s’observe également dans les soins intensifs qui comptaient mercredi 1 020 patients, soit 59 de moins que la veille. Le SPF enregistrait 933 nouveaux cas de contaminations. Un nombre légèrement en hausse mais qui prolonge la tendance à la baisse amorcée depuis plusieurs jours.

La levée des mesures à l’horizon

Nouvelle encourageante annoncée hier, les scientifiques auraient identifié le pic de l’épidémie. "Il devient de plus en plus clair que le pic se situe quelque part autour du 12 avril", annoncent-ils. Ce jour-là, les hôpitaux belges enregistraient 303 nouveaux décès, et 942 patients étaient diagnostiqués positifs au virus.