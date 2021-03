Entre le 20 et le 26 mars, 4.751 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 17% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin. Hier le biostatisticien Geert Molenberghs soulignait également une tendance positive dans l'évolution de l'épidémie en Belgique: "La vague s'est progressivement atténuée", a-t-il annoncé, "Si cette tendance se poursuit, nous atteindrons le pic aux alentours du week-end."

L'occasion pour Yves Van Laethem et Steven Van Gucht de répondre à cette question et de faire le point sur l'épidémie dans leur point presse.

"Les chiffres sont dans le rouge" a commencé Yves Van Laethem, inquiet. Avant ensuite de tempérer son propos. "Cependant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles car le nombre d'infections augmente plus lentement. Nous pouvons donc espérer une baisse des hospitalisations par la suite."

L'occupation des lits en soins intensifs est le sujet le plus inquiétant pour le porte-parole. Actuellement, 739 patients occupent ces lits. "Cela fait maintenant cinq semaines consécutives que les chiffres s'accumulent vers le haut. A ce rythme, on pourrait atteindre le seuil critique des 1000 lits occupés dès le 10 avril. Cela nous laisse une dizaine de jours pour modifier les courbes. Et surtout aider notre système hospitalier à éviter la surpopulation."

En ce qui concerne les admissions à l'hôpital, les courbes continuent d'augmenter. Avec 241 admissions par jour en moyenne lors de la semaine dernière soit plus 18% face à la précédente. "Si ce chiffre augmente mais ralentit sa "vitesse", nous n'excluons pas une nouvelle augmentation significative avec plus de 290 nouvelles admissions par jour. En revanche, nous espérons avoir un impact sur les nouvelles admissions une fois ce pic passé." A noter que cette augmentation est présente dans les hôpitaux de tout le pays.

La majeure différence entre ces trois vagues depuis le début de l'épidémie concerne la courbe des décès. "Il s'agit de celle qui nous préoccupe le moins si je peux m'exprimer ainsi. Et heureusement car il s'agit de la plus tragique. Mais l'augmentation est très faible. Nous déplorons tout de même 27 décès par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Cependant, je tiens à préciser qu'une partie significative de ces personnes était des personnes âgées entre 75 et 85 ans qui ne séjournaient pas dans une maison de repos."

