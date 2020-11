C'est l'acheteur avec le pseudo "Super Dumper" qui a finalement remporté l’enchère. Le volatile a été adjugé dimanche pour le montant record de 1 600 000 euros lors d'une vente aux enchères à Knesselare, en Flandre orientale, organisée par la maison d'enchères Pigeon Paradise (Pipa).

Les enchères avaient débuté lundi 2 novembre dernier. Après 90 minutes, un Sud-africain était déjà prêt à donner 1 310 000 euros pour New Kim, une femelle de deux ans. Si la vente, étalée sur quinze jours, s'annonçait prometteuse, Nikolaas Gyselbrecht, CEO de Pipa, pensait que les prix s'envoleraient au dernier moment, juste avant le gong fixé à ce dimanche 15 novembre à 11 heures tapantes.

L'animal appartenait à la famille Van De Wouwer, originaire de Beerlaar.

La vente marque la fin de la carrière de New Kim, l'un des meilleurs pigeons de fond, demi-fond et vitesse de l'histoire mondiale du sport colombophile. L'acheteur utilisera certainement le volatile à des fins reproductives, pour faire naître de nouveaux champions. Le record précédent était détenu par un autre pigeon belge, Armando, vendu l'an passé 1 252 000 euros à un magnat chinois. En fait, New Kim faisait partie d'une vente au cours de laquelle la maison Pipa Paradise proposait pas moins de 445 pigeons voyageurs provenant du pigeonnier Van De Wouwer, mais tous n'ont bien sûr pas la même valeur que le pigeon star.