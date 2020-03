Ce vendredi soir, le plan urgence a été lancé sur l’ensemble des hôpitaux belges a appris La Libre.

Ce plan exceptionnel sera appliqué dès ce samedi matin. Par conséquent, dans tous les hôpitaux de Belgique, toutes les consultations et opérations programmées jusqu’au 3 avril sont suspendues. L’objectif est de permettre aux hôpitaux et soignants de se consacrer presque exclusivement aux patients infectés par le coronavirus et aux urgences hospitalières.

Concrètement, dès ce 14 mars, tous les hôpitaux généraux et universitaires, psychiatriques et de réadaptation doivent activer la phase d’action de leur plan d'urgence hospitalier.

Tous les hôpitaux généraux et universitaires, les hôpitaux de réadaptation ainsi que les cliniques privées doivent annuler toutes les consultations, examens et interventions électives.

Une attention particulière doit être accordée aux interventions qui ont un impact sur la capacité de l'hôpital en matière de soins intensifs.

Toutes les consultations, examens et interventions urgentes et nécessaires peuvent continuer à être mis en œuvre. En outre, toutes les thérapies nécessaires à la vie courante (par exemple, chimiothérapie, dialyse, etc.) ou la rééducation quotidienne nécessaire seront poursuivies.

Toutes les visites dans les hôpitaux généraux et universitaires, psychiatriques et de réadaptation seront interdites, à l'exception des groupes suivants :

- Volontaires et stagiaires : un système d'enregistrement doit être prévu;

- Un ou deux parents (ou assimilés) de nouveaux-nés et d'enfants de moins de 18 ans hospitalisés;

- Les parents proches de personnes en phase critique ou finale de leur vie;

- Accompagnement pour les consultations ou examens nécessaires par 1 personne (de confiance) au maximum.

Le médecin traitant applique ces critères dans le cadre d'une politique et d'une supervision assurées par le médecin-chef de l'hôpital.

"En ce moment, nos hôpitaux et le personnel soignant sont parfaitement en mesure d’affronter la propagation du coronavirus, a fait savoir vendredi soir, la ministre de la Santé, Maggie De Block. Il s’agit d’une mesure de précaution : nous anticipons une possible augmentation du nombre de cas d’infection par le coronavirus pour ne pas nous retrouver en difficultés, le moment venu." Il s'agit d'anticiper maintenant pour éviter les problèmes plus tard, a fait savoir le cabinet par voie de communiqué.