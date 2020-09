Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 1.476 par jour entre le 15 et le 21 septembre (+48% par rapport à la période de sept jours précédente).

"Les chiffres continuent d'augmenter, mais moins fort. Les chiffres doublent à présent tous les 12 jours, avant c'était tous les 7-8 jours", explique Steven Van Gucht. Selon l'expert, les contaminations augmentent dans toutes les tranches d'âge, mais surtout chez les jeunes. "La moitié des nouvelles contaminations de la semaine dernière concernait des jeunes. Nous demandons donc aux étudiants en kot de faire particulièrement attention, surtout quand ils reviennent chez eux le week-end", a-t-il poursuivi.

Dans toutes les provinces, on remarque une augmentation, sauf dans le Limbourg où cela diminue. A Bruxelles, le taux de contamination pour 100.000 habitants reste inquiétant.

Le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 8 au 21 septembre, a quant à lui bondi à 150 (+144%).

Le nombre de contaminations en Belgique s'élève désormais à 108.768. Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en progression et s'établit à 62,3 par jour en moyenne (pour la période du 17 au 23 septembre). Au total, 19.920 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise. Le Covid-19 a causé la mort de 9.965 personnes en Belgique.

Quid de la quarantaine?

Les experts sont également revenus sur les nouvelles règles concernant la quarantaine. Pour rappel, la période de quarantaine sera raccourcie 14 à 7 jours à partir du 1er octobre, comme en France ou au Luxembourg. Pourquoi? La période d'incubation du virus est généralement de 12 à 14 jours, ont rappelé les experts. Durant cette période d'incubation, on peut porter le virus sans présenter de symptômes. Toutefois, la moitié des patients a développé des symptômes entre le 5ème et le 7ème jour. Le raccourcissement de la période de quarantaine a donc pour but de diminuer la pression présente sur les épaules des Belges. Steven Van Gucht a également tenu à rappeler la différence entre une période d'isolation, qui concerne un cas confirmé de covid-19 et la quarantaine qui concerne un cas possible.