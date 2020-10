Vendredi dernier, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures restrictives en vue de lutter contre la propagation rapide du coronavirus. Les hausses drastiques de contaminations et d’hospitalisations étaient telles que la possibilité d’un nouveau confinement était devenue une quasi-certitude. Finalement, le gouvernement fédéral a préféré renforcer les mesures existantes, moyennant quelques adaptations, évitant ainsi à la population un lockdown, même partiel.

Parmi les mesures annoncées, la mise en place d’un couvre-feu sur l’ensemble du territoire, de minuit à 5 heures du matin, la fermeture des cafés et restaurants et la mise en place du télétravail, qui devient donc la norme.

Des mesures relativement dures mais sans doute pas assez strictes vu l’ampleur de la situation sanitaire dans certaines communes du pays. C’est pourquoi, les entités fédérées ont rapidement instauré des mesures plus ciblées et plus fortes, qui pourraient encore évoluer en fonction de la situation sanitaire en Belgique.

En Flandre, le gouvernement n’entend pas instaurer de mesures complémentaires et s’en tient, pour le moment, aux mesures instaurées par le fédéral.

Ce dimanche, le ministre-Président Jan Jambon (N-VA), sous pression, a toutefois annoncé ne pas exclure l’adoption de mesures plus strictes ces prochains jours. Mais le nationaliste flamand souhaite, dans un premier temps, attendre pour voir les effets des mesures prises par l’exécutif fédéral.

D’ailleurs, ce dimanche soir, la Flandre annonçait déjà la prolongation des vacances de Toussaint jusqu’au 11 novembre dans ses écoles, à l’image de ce qui a été décidé auparavant en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La Région wallonne hausse le ton…

En Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, des mesures plus strictes ont été annoncées dès vendredi soir, quelques heures à peine après la conférence de presse du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Sans attendre l’effet des mesures décidées au niveau national, les autorités wallonnes ont décidé d’instaurer des mesures plus fortes sur l’ensemble du territoire wallon.

Ainsi, un couvre-feu plus large est instauré, débutant à 22 heures pour se terminer à 6 heures du matin. Le télétravail, lui, n’est plus seulement "la norme", il devient obligatoire pour les entreprises qui peuvent l’appliquer. Des contrôles seront possibles pour vérifier le bon respect des règles en la matière.

Autre point notable : les universités et hautes écoles ne pourront plus dispenser de cours en présentiel, même pour les étudiants en première année, ce qui était pourtant le cas jusqu’à présent. Le distanciel devient donc la norme dans l’enseignement supérieur. Des mesures d’application depuis le 24 octobre. Ce dimanche soir, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a également opté pour l’enseignement à distance pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre

… alors que Bruxelles se reconfine

Les autorités bruxelloises ont communiqué ce samedi pour se calquer partiellement sur ce qui a été annoncé par le gouvernement wallon. Ainsi, un couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin est instauré, cafés et restaurants restent fermés et le télétravail devient également obligatoire et soumis à des contrôles possibles.

Mais en Région bruxelloise, la circulation du virus est telle que le ministre-Président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), a annoncé des règles encore plus strictes dans la capitale. Dès ce lundi, le port du masque redevient obligatoire, alors que les lieux culturels, eux, fermeront leurs portes pour un mois. Au-delà de ces mesures, en fonction de la situation sanitaire dans chaque Région, tous les gouvernements sont en phase, au moins, sur une chose : les six règles d’or sont d’application, en tout lieu, en toute heure.