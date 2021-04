Devra-t-on porter le masque chaque année durant l'hiver, lorsque la grippe saisonnière fait son apparition ? C'est une question que beaucoup de gens se posent, et si on ne peut pas encore y répondre avec certitude, Yves Van Laethem est plutôt positif sur la levée de cette mesure sanitaire pour les futurs hivers.

"Je ne pense pas qu'on va rendre obligatoire le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale dans les années à venir, en période de grippe", a déclaré le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Cependant, s'il ne sera sans doute pas obligatoire, le masque buccal pourrait néanmoins être vivement conseillé, a-t-il nuancé. Les autorités pourraient recommander à la population générale de le porter, mais surtout aux personnes à risques.

"Pour protéger une partie des Belges, qui sont plus fragiles, il se pourrait donc que certaines mesures resurgissent dans les années à venir", a expliqué l'expert. Cela permettrait aux personnes à risque de se sentir plus en sécurité, face à la grippe évidemment mais aussi face à des résurgences du coronavirus. "S'il venait à ne plus être parfaitement maîtrisé par la vaccination, le Covid-19 pourrait resurgir dans le futur".