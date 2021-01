Le rassemblement prévu à Bruxelles ce dimanche contre les violences policières n'est pas autorisée

C'est ce qu'a annoncé, à La Libre, le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

La décision a été prise sue la base d'une recommandation de la Ministre de l’intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le Bourgmestre de Bruxelles a décidé de ne pas autoriser le rassemblement du 24/01 "stop à la justice des classes, stop à la justice raciste".

"Bien que les négociations entre les organisateurs et la police de Bruxelles ait eu lieu et est permis de dégager une série de consensus, le maximum des 100 personnes ne peut être garantie par l’organisateur. La ministre de l’intérieur a pris contact avec le Bourgmestre et lui a recommandé de ne pas autoriser la manifestation vu le contexte sanitaire et la recrudescence de l’épidémie, la manifestation n’est donc pas autorisée".