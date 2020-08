C’est gravé dans nos mémoires : les maisons de repos ont payé un lourd tribut lors de la première vague de la pandémie du Covid-19. Pour contenir tout risque d’une reprise en force de la propagation du virus dans la population, experts, soignants, politiques… ont les yeux rivés sur les chiffres. Après Anvers, c’est l’ensemble de la région bruxelloise qui, mi-août, a dépassé le seuil d’alerte de plus de 50 cas de contamination pour 100 000 habitants. Dont certains se sont déclarés dans des maisons de retraite. Ainsi, 52 résidents et membres du personnel de la maison de repos Molenheide (placée en confinement total fin juillet à la suite de 14 cas confirmés) à Wijnegem, près d’Anvers, ont été testés positifs tandis que des cas de Covid-19 ont été constatés dans quelques homes à Bruxelles. "On reste néanmoins dans une situation qui est largement sous contrôle", estime Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos (Femarbel).