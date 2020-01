Le discours de Noël du roi Philippe était un tour de chauffe. "Il est capital que nous mettions en place le plus rapidement possible un gouvernement fédéral de plein exercice, capable de prendre des décisions équilibrées et de les porter ensemble avec fermeté", avait-il exhorté, le 24 décembre. Mais un mois plus tard, la situation politique est plus enlisée que jamais. Face aux autorités du pays, réunies jeudi matin au Palais de Bruxelles, le chef de l’État a remis le couvert et consacré l’entièreté de son discours de Nouvel An à la crise politique.